"C'est donc ça le multiverse?": François Hollande et Pierre Niney amusent les réseaux

C'est un François Hollande amusé qui se filme en train de regarder Pierre Niney le parodier. Dans la vidéo, l'acteur imite l'ancien président et son désormais célèbre "Be you, be proud of you,… ". Une première vidéo Tik Tok de l'époux de Julie Gayet pour annoncer son arrivée sur le réseau social. "Quand je réalise que ma tirade en anglais continue à vous motiver 7 ans après, je n'ai pas d'autre choix, c'est décidé, je me lance sur Tik Tok pour vous engager."

Si l'homme politique et l'interprète d'Yves Saint-Laurent ont un point commun, c'est l'humour. C'est comme ça qu'après l'intervention de François Hollande, Pierre Niney s'est empressé de tweeter: "Hollande sur Tik Tok qui regarde ma vidéo en train de refaire son speech approximatif en anglais… C’est donc ça le multivers ?" L'ancien locataire du palais de l'Élysée n'a pas encore répondu mais les plus attentifs ont remarqué un détail plutôt cocasse. S'il comptabilise déjà plus de 100.000 abonnés en seulement quelques heures sur la plateforme, la seule personne à qui est abonné le socialiste n'est autre que… Pierre Niney himself. La boucle est bouclée.