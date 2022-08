"C'est effrayant": Jacques Dutronc révèle pourquoi il dort avec des lunettes de tir

Jacques et Thomas Dutronc ont accordé une interview à Sept à huit sur TF1. C'est dans la maison en Corse de l'interprète des "Cactus" que le père et le fils ont répondu aux questions d'Audrey Crespo-Mara dans l'émission diffusée dimanche 28 août.



Jacques Dutronc a expliqué qu'il dormait avec des lunettes de tir dans sa résidence. La raison est surprenante...



"Ici c'est votre refuge, il parait que c'est un refuge pour chats aussi ?", a demandé la journaliste. "Alors là ça va maintenant c'est normal. J'en ai eu 55 à un moment", a répondu le mari de Françoise Hardy. "C'était dingo", a ajouté Thomas Dutronc. Son père a alors donné la raison de la présence d'autant d'animaux chez lui. "Je veux dire, je ne pouvais pas les tuer. Ils venaient là, donc..."



"Et aujourd'hui ?", a insisté Audrey Crespo-Mara. "Aujourd'hui, avec deux intrus ils sont 8... non 10", a répliqué Jacques Dutronc, avant d'ajouter: "Non mais il y en a un qui m'emmerde toutes les nuits par contre. Ça, c'est effrayant. Il faut lui couper les griffes parce que sinon je serais aveugle depuis longtemps. J'étais obligé de dormir avec des lunettes de tir."



"C'est ton chat préféré. En général, il en a un vraiment. T'es fidèle pour les chats", a précisé Thomas Dutronc.



"J'en ai toujours eu un de toute façon", a lancé son père.