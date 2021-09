"C'est indécent": la famille Belmondo "choquée" par la sortie du livre de Carlos Sotto Mayor, ex-compagne et dernier amour de l'acteur

Ce mercredi 22, Carlos Sotto Mayor, l'ex-compagne et dernier amour de Jean-Paul Belmondo, va sortir un livre dédié à leur relation dans les années 80, seulement deux semaines après sa mort. Un ouvrage qui "choque" toute la famille de Bebel, révèle l'avocat du défunt acteur à nos confrères du média "Le Parisien".

Ils se sont aimés dans les années 80 et se sont retrouvés à l'été 2020. Jean-Paul Belmondo et Carlos Sotto Mayor, une actrice brésilienne, ont vécu une histoire hors-du-commun pendant 7 années dans les années 80 avant de se retrouver l'été dernier pour vivre cette passion une seconde fois. "Un jour il m’a dit : 'Alors qu’est-ce que tu attends ?' J’ai fait mon sac, j’ai pris mes chats et j’ai embarqué sur le premier vol pour Paris", a-t-elle raconté au magazine "Gala". Puis, c’est à Cannes que les deux tourtereaux décident de faire revivre leur idylle et se sont "permis d’avoir de nouveau 19 et 47 ans", comme à leur rencontre. "On a dévalisé la boutique Chevignon, comme dans les années 80, on a roulé en Cadillac rouge, on a fait plein de photos et de vidéos qu’il choisissait lui-même", a confié Carlos Sotto Mayor.

Pourtant, l'actrice ne s’est pas rendue aux obsèques du comédien le 10 septembre dernier. Une absence qu'elle a expliqué au magazine "Gala": "Je n’aurais pas pu venir, je n’arrive pas à accepter qu’il ne soit plus là. Pour la même raison, je n’ai pas pu regarder jusqu’au bout l’hommage qui lui a été rendu aux Invalides".

Des intentions bas si sincères? Selon l'avocat, Carlos Sotto Mayor se serait servie de Bébel pour "faire son retour médiatique"

Mais, ce mercredi 22 septembre, la chanteuse publiera un ouvrage-hommage à celui que l'on surnomme Bébel. "Mon homme de Rio", titre de l'ouvrage posthume, a "choqué" la famille de l'acteur, dont l'avocat, Me Michel Godest, s'est confié dans les colonnes du "Parisien". "Toute la famille Belmondo est choquée par l'attitude de Madame Sotto Mayor. Elle est choquée par la parution de ce livre quelques jours à peine après le décès de Jean-Paul Belmondo. C'est indécent", a-t-il révélé.

Mais, pour la chanteuse, loin d'elle l'idée de profiter de sa récente disparition, survenu le 6 septembre dernier, pour le vendre, comme elle l'explique à nos confrères du Parisien, pour un autre article. "Il était prévu pour la rentrée, et, l’an dernier, Jean-Paul en a lu les trente premières pages. On a souvent parlé de moi et je ne me suis jamais exprimée", dit-elle.

Mais au-delà de la publication de cet ouvrage, qui sera publié seulement deux semaines après la disparition du "Magnifique", la famille Belmondo est "également choquée par l'attitude qu'a eue Carlos Sotto Mayor pendant ces dernières années", confie-t-il au "Parisien". Michel Godest explique alors que la chanteuse avait tendance à "s’imposer" dans la vie du comédien. Selon l'avocat, ses intentions n'étaient pas sincères: "Pourquoi, si elle était folle amoureuse, a-t-elle brusquement disparu sans donner de nouvelles après le printemps dernier ?", interroge l’ami de la famille et avocat. "J’ai toujours été proche de Jean-Paul et je connais donc la vérité", a-t-il affirmé.

Et à propos de leur idylle dans le sud de la France à l’été 2020, l’avocat explique : "Elle a voulu le garder pour elle, l'écarter de ses proches, de sa famille... Elle lui a fait faire des tas de photos et de vidéos pendant l'été 2020". Selon le conseiller de l’acteur, elle se serait servie de Bébel pour sa propre notoriété : "Certes, Jean-Paul aimait s’amuser, mais Carlos Sotto Mayor l’a épuisé et a profité de lui pour faire son retour médiatique", déclare-t-il au Parisien.