"C'est 'MOI, JE', 'REGARDEZ-MOI'": Meghan Markle encore une fois vivement critiquée suite à sa vidéo avec Archie

Meghan Markle, duchesse de Sussex et épouse du Prince Harry d'Angleterre, est une énième fois la cible de critiques. Cette fois, c'est une romancière américaine qui s'en prend à la jeune maman.

Il y a quelques jours, nous vous partagions une vidéo filmée par le prince Harry d'Angleterre mettant en scène son fils Archie et sa femme Meghan Markle. La jeune maman lisait une histoire avec son fils à l'occasion de son premier anniversaire, pour le compte Instagram Savewithstories. Ces vidéos font partie d'une campagne de financement caritative pour laquelle les célébrités lisent des livres et des histoires pour enfants.

Les fans du couple et de son fils n'ont pas manqué de s'extasier sur la ressemblance du petit Archie avec son père. Les détracteurs, eux, n'ont pas non plus gardé leur langue en poche. Parmi les personnes que Meghan Markle ne convainc pas, il y a Emily Giffin, une romancière américaine, auteure de romans d'amour.

La romancière, habituée des histoires inventées, ne croit pas au conte de fée de Meghan et Harry. Elle n'a pas hésité à s'en prendre violemment à l'ancienne actrice, dans un échange de messages sur Instagram. "L’attitude de Meghan dans cette vidéo crie 'Regardez-moi, regardez-moi ! J’ai besoin d’attention en tant que mère dévouée'. C’est triste, comme elle avait l’air agacée qu’Archie ne soit pas très coopératif."

En effet, dans la vidéo, comme beaucoup d'autres enfants de son âge, Archie était assez dissipé, et n'écoutait pas vraiment l'histoire lue par sa mère avec attention. Détail que la romancière Emily Giffin a interprêté négativement.

"Un show orchestré par Meghan"

La romancière ne s'arrête pas là. Elle est persuadée que Meghan Markle joue un rôle, qu'elle est fausse et narcissique. Elle en rajoute une couche sous la publication de la fameuse vidéo. "Bébé et livre adorable mais c’est 'moi, je ' ! C’est un show orchestré par Meghan. Pourquoi n’a-t-elle pas filmé en laissant Harry lire ? Et pourquoi n’a-t-elle pas pris un moment pour s’exclamer qu’il avait dit 'Papa' ? Sûrement parce que cela aurait mis Harry au centre de l’attention pendant une seconde..."

L'auteure a également critiqué le fait que le petit Archie ait été filmé sans pantalon. Vivement critiquée à son tour, la romancière a ensuite présenté des excuses, en précisant que cela ne changeait en rien ce qu'elle pensait de Meghan Markle.