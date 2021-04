"C’est officiel": Bilal Hassani présente son nouveau petit ami sur Instagram (photo)

Bilal Hassani a dévoilé le visage de son compagnon sur Instagram le 22 avril. Heureux, l'auteur-compositeur-interprète a décidé de présenter son petit ami à sa communauté Instagram. Le chanteur de 21 ans, habituellement discret sur ses relations amoureuses, a partagé une photo de lui et l'homme de sa vie prise sous le soleil d'Aix-en-Provence.

Un joli cliché qu'il a accompagné d'un message. "C’est officiel, we are dating (NDLR: nous sortons ensemble) Nous pourrions le cacher, mais je me sens à l’aise sur les réseaux (et surtout avec vous) pour en parler publiquement", a écrit l'interprète de Roi, avant de préciser qu'il s'agit du début de leur relation.



"Cassem et moi, c’est une histoire née il y a peu de temps, mais nous sommes très heureux. J’espère que vous êtes tous contents pour moi parce que, de mon côté, je le suis sincèrement". Ses fans ont exprimé leur bonheur en découvrant la publication de Bilal Hassani. Ils se sont réjouis pour le couple qui semble vivre une belle histoire d'amour.