"C'est un triste jour": Ellen DeGeneres réagit au décès de son ancienne compagne, Anne Heche

Ce vendredi 12 août, l’actrice américaine Anne Heche a été déclarée morte à l’âge de 53 ans. Elle était dans le coma à l’hôpital depuis une grave blessure au cerveau provoqué par une violente collision en voiture survenue le 5 août.

Sur les réseaux sociaux, les hommages pleuvent. Un en particulier a surtout été remarqué, celui de son ancienne compagne Ellen DeGeneres. Elle a annoncé via ses comptes Twitter et Instagram que ses pensées allaient vers celle qui a partagé sa vie pendant un peu plus de 3 ans. "C'est un jour triste. Je souhaite à ses enfants, sa famille et ses amis tout mon amour."

Ellen, connue pour son émission "The Ellen DeGeneres Show", et la comédienne Anne Heche ont fait sensation dans les médias à la fin des années 1990 lorsqu'il a été révélé qu'elles étaient en couple. Si leur idylle a commencé en 1997, les deux jeunes femmes se sont séparées en 2000. Un an plus tard, Anne Heche a épousé le cameraman Coleman Laffoon, avec qui elle a eu un fils. Mais leur bonheur n'a été que de courte durée, car en 2007, l'actrice a demandé le divorce. Elle s'est ensuite mise en couple jusqu'en 2018 avec l'acteur canadien James Tupper, avec qui elle a également accueilli un fils.

Quelques jours avant l'annonce du décès d'Anne Heche, la présentatrice américaine Ellen DeGeneres s'était déjà exprimée face à la nouvelle de son accident. Quand un photographe lui a demandé si elle avait eu des nouvelles d'Anne, Ellen a répondu : "Nous ne sommes plus en contact, donc je ne saurais pas dire." Insistant, le caméraman lui a alors déclaré : "C'était un accident très dangereux, hein ?". Ce à quoi Ellen a répondu brièvement par : "C'était certainement le cas."