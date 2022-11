"C'est un voyage": le chanteur Raphaël raconte les coulisses de son prochain concert un peu particulier

Invité du JT de 13h, le chanteur Raphaël est venu présenter son concert "Bande magnétique" pour lequel l'artiste a choisi une mise en scène un peu particulière. C'est dans une cabine d'enregistrement construite pour l'occasion et en présence d'un ingénieur du son que le chanteur revisite ses morceaux les plus emblématiques.

Auteur des morceaux "Sur la route" ou encore "Caravane", Raphaël est un personnage que l'on ne présente plus. Dans son concert "Bande magnétique", il était important pour lui de proposer une expérience différente d'un concert plus traditionnel.

Grâce à une cabine d'enregistrement construite et un ingénieur questionnant Raphaël entre ses chansons, ce spectacle s'annonce comme intimiste, mais également novateur dans la forme qu'il revêt. "Il y a une très belle scénographie, c'est vraiment un voyage" explique le chanteur. Il était important pour lui d'offrir une nouvelle écoute de ses morceaux et pouvoir revisiter les sonorités. ""La musique c'est ce que j'aime le plus, c'est mon premier amour" déclare-t-il.

De passage en Belgique, le chanteur en a aussi profité pour faire une déclaration d'amour à notre pays. "Chaque fois que je reviens ici, ça me rend heureux". En effet, ce n'est pas la première fois qu'il vient, lui qui explique : "J'ai vécu beaucoup de temps à Liège quand j'étais adolescent. J'avais une fiancée là-bas". Il explique aussi que son tube "Sur la route" lui est venu en tête après avoir vu un message sur un mur de la gare du midi à Bruxelles. Ville même où il a enregistré son premier disque "Hôtel de l'univers".

Rendez-vous donc le 18 janvier au Cirque Royal pour ce concert qui s'annonce poétique et intimiste, comme son chanteur finalement.