"C'était si terrifiant": Hailey Bieber parle de l'AVC qu'elle a subi

Hailey Bieber a voulu tout dire sur la façon dont sa santé mentale et physique a été affectée depuis qu'elle a subi un mini-AVC l'année dernière.



"J'ai lutté contre beaucoup d'anxiété après. J'ai lutté contre un petit peu de trouble de stress post-traumatique, comme la peur que cela puisse se reproduire", a révélé le mannequin au podcast "Run-Through with Vogue" jeudi.



"J'avais juste le sentiment que je ne voulais plus jamais vivre ça. C'était si terrifiant, si secouant, si déconcertant dans tous les sens du terme que vous pouvez imaginer."



Le mannequin de 26 ans a ajouté que le mini-accident vasculaire cérébral était "définitivement la chose la plus effrayante que j'ai jamais vécue."



L'épouse de Justin Bieber a déclaré qu'elle était à Palm Springs lorsqu'elle a vécu ce moment en mars dernier et revenir dans la région - même pour le podcast - est "très déclencheur" pour elle. "Même les deux premières fois où je suis revenue ici après, c'était un peu une sorte de déclenchement étrange pour moi parce que vous vous rappelez exactement comment tout s'est passé à ce moment-là", a-t-elle expliqué.



"Mais je pense que le bon côté des choses pour moi est que cela m'a conduit à découvrir que j'avais ce trou dans mon cœur".



Maintenant, Hailey Bieber recommence lentement à vivre sa vie sans penser à ce qui pourrait arriver à sa santé. "Je regarde en arrière et cela aurait pu être tellement pire (...) Tellement de choses pires auraient pu se produire à ce moment-là".



Un mois après l'hospitalisation de Hailey Bieber, elle a révélé qu'elle avait dû subir une opération pour réparer un trou dans son cœur après avoir souffert d'un mini-AVC.



Dans une vidéo YouTube intitulée "telling my story", l'ancienne animatrice de "Drop the Mic" a déclaré que les médecins ont découvert qu'elle avait un caillot de sang qui a voyagé jusqu'à son cerveau et a provoqué une attaque ischémique transitoire.



"Je suis vraiment soulagée de pouvoir tourner la page sur cette situation vraiment effrayante et vivre ma vie."