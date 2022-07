"Ça devient gênant là": Loana poste une photo d’elle peu avantageuse et crispe les internautes

Les internautes ne loupent pas Loana à chacune de ses publications. L’ex-lofteuse a connu une descente aux enfers après sa notoriété fulgurante et tente depuis de remonter la pente… Contre vents et marées.

Très active sur les réseaux sociaux, elle poste régulièrement des photos ou des vidéos qui joue souvent en sa défaveur. Mais cela n’empêche pas Loana de continuer et de s’affirmer malgré le flot de critiques.

Ce jeudi 14 Juillet, la jeune femme a diffusé une photo d’elle "sans artifice" accompagnée d’un ami avec qui on la voit de plus en plus. Sans filtre, peu maquillée, les yeux vitreux, la mâchoire serrée: le moins qu’on puisse dire c’est que Loana n’est pas franchement à son avantage. Dans les commentaires, ses followers s’en inquiètent ou s'en indignent. "Ça devient gênant là", "Aïe aïe aïe…", "Ohlala la photo c'est pas possible, le retour de la momie", "La déchéance en puissance ça fait peine...", peut-on notamment lire.

Heureusement pour elle, elle semble peu se soucier de ces vives critiques. Beaucoup de commentaires continuent de la soutenir.