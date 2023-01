"Ça marche un peu comme un 'Mamma Mia' à la Française": le répertoire de Michel Sardou au cœur d'une comédie musicale

Invité du RTL Info avec vous, le producteur Roberto Ciurleo est venu expliquer son dernier spectacle, "Je vais t'aimer". La particularité de cette comédie musicale ? Elle racontera une histoire via différents tubes de Michel Sardou.

Pour les fans de Michel Sardou, la comédie musicale "Je vais t'aimer" est l'événement à ne pas manquer. Le spectacle propose de suivre six personnages pendant 40 ans, de Paris à New York. Le producteur du spectacle, Roberto Ciurleo, explique : "On utilise le répertoire de Michel Sardou pour raconter une histoire qui n'a rien à voir avec la sienne".

Roberto Ciurleo raconte que l'idée d'un tel spectacle lui est venue d'un ami. "J'ai trouvé l'idée immédiatement vraiment incroyable". Néanmoins, le producteur à dû attendre trois ans avant d'avoir une réponse de Michel Sardou. "Ce qui lui a plu, c'est qu'on ne parle pas de son histoire à lui".

Le chanteur, dont un nombre important de tubes sont présents dans le spectacle, a apprécié la pièce. "Il l'a vu à Caen et il a adoré. Ça lui a même donné envie de remonter sur scène", explique le producteur.

Avec 17 comédiens et chanteurs et 180 looks différents, c'est une comédie musicale haut en couleur qui attend le public.

À retrouver le 10 et 11 février 2023 à Forest National.