"Ça me briserait le cœur si on leur refusait à cause d'un moment d'égarement de ma part": les craintes de Will Smith à la sortie de son nouveau film

Will Smith fait son grand retour sur le devant de la scène huit mois après la gifle qui a choqué tout Hollywood. Avec 'Emancipation' sorti aujourd'hui, l'acteur espère faire oublier ce tragique épisode.

La glorieuse histoire de Peter, un homme qui échappe à l'esclavage et part à la conquête de sa liberté. Telle est l'histoire d'Emancipation. Le film disponible sur Apple TV marque le comeback de Will Smith depuis la gifle la plus célèbre de l'histoire.

Tout le monde se souvient du 27 mars 2022. Jour de la cérémonie des Oscars avec un Will Smith qui n'apprécie pas la blague douteuse de Chris Rock à propos de son épouse. C'est ce jour-là qu'un des acteurs les plus respecté du milieu est devenu l'homme qui a mis la claque. S'il a présenté ses excuses, l'interprète d'Ali espère que le film ne va pas souffrir de son erreur.

Will Smith croit en ce film "important, surtout en ce moment", et compte bien le conduire à des récompenses. Pourquoi pas aux Oscars. "Je veux voir Antoine et tous les artistes qui ont bossé sur ce film recevoir les prix qu'ils méritent." L'acteur confie au micro de BFMTV: "Ça me briserait le cœur si on leur refusait à cause d'un moment d'égarement de ma part. J'espère que l'équipe sera honorée pour son travail."

Un film sur l'esclavage, une première

Si celui qui joue le père Williams est aussi investi dans ce film, c'est aussi parce qu'il représente un de ses rôles les plus compliqués. Le comédien avait toujours refusé les films traitant l'esclavagisme. Il était allé jusqu'à refuser un rôle dans Django Unchained de Quentin Tarantino.

Aujourd'hui à un tournant, le Men in black affirme "faire un film sur la liberté balayant les préjugés". Reste à voir si le film et l'interprète tiennent leurs promesses.