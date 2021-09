"Ça va nous permettre de faire exister Johnny encore longtemps": les fans RAVIS d'inaugurer l'esplanade en hommage à Johnny Hallyday

Ce mardi, une esplanade et une statue en hommage à Johnny Hallyday ont été inaugurées à Paris à côté de Bercy. Avant leur dévoilement au public, notre équipe a recueilli le témoignage de fans. Et ils sont ravis.

Trois ans et demi après la mort du rockeur, le 5 décembre 2017, Paris a célébré Johnny Hallyday. Si le chanteur a donné son nom à une esplanade à Toulouse face au Zénith, son nom ne figurait encore nulle part dans la capitale, laissant fans et amis avec un goût amère. Il était donc temps d'y remédier. Pour Laeticia Hallyday, "c'est un rêve qui devient réalité". Et pour ses fans, c'est une idée "géniale".

Lors de cette cérémonie, notre équipe a recueilli le témoignage de plusieurs fans, dont cette dame, qui est ravie que l'esplanade soit inaugurée aujourd'hui. "C'est génial ce qu'ils nous font là parce que ça va nous faire un lieu de plus pour nous recueillir. On avait la Madeleine et maintenant on aura Bercy ! Et ça va être génial parce que ça va nous permettre, entre fans, de se retrouver et de discuter, de faire exister Johnny pendant encore longtemps", explique-t-elle, émue.

"Tous les jours on parle de lui, il n'y a pas un jour où parle pas de lui. Dans une conversation, forcément, il est là. Que ça soit en famille, avec les amis, pour moi Johnny il est présent, partout", a-t-elle terminé.