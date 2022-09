"Canon", "Magnifique", "J'adore sa couleur": Angèle change de tête et dit au revoir à la frange (photo)

Une envie de naturel ? La chanteuse Angèle a eu envie de changer de tête. Elle a révélé son nouveau look dans un selfie posté sur les réseaux sociaux. L'interprète de "Balance ton quoi" dit aurevoir à la frange et au blond très lumineux et dit bonjour au front dégagé et au blond foncé doré.

C'est son coiffeur parisien qui a révélé son nouveau look et une chose est certaine les fans sont conquis à en voir les commentaires sous le post. "J'adore la couleur", "Trop beau", "J'adore", "Canon, "Magnifique". Les compliments pleuvent pour Angèle.