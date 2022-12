"Ce n’est pas un bébé": Hailey Bieber s’affiche avec un ventre arrondi et annonce une mauvaise nouvelle

Hailey Bieber a récemment partagé une photo de son ventre légèrement arrondi dans sa story Instagram. Mais elle a directement mis les choses au clair : "Ce n’est pas un bébé."

Avec cette photo d’elle, vêtue d’un pull ample et d’un pantalon de jogging, la femme de Justin Bieber s’est confiée à ses followers : "J'ai un kyste sur mon ovaire de la taille d'une pomme", a-t-elle écrit.

"Je n'ai pas d'endométriose ni de SOPK (syndrome des ovaires polykystiques) mais j'ai eu un kyste de l'ovaire plusieurs fois et ce n'est jamais amusant", poursuit la jeune femme de 26 ans. "C'est douloureux, et ça me donne des nausées, des ballonnements, des crampes et ça me rend émotive."

Hailey Bieber a tout de même terminé avec un petit mot d’encouragement à toutes les femmes qui traversent cela. "Je suis sûre que beaucoup d'entre vous peuvent s'identifier et comprendre. On va y arriver."