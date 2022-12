"Ce n'était pas un secret, c'était juste accepté": nouvelles plaintes contre Bill Cosby, NBC accusé de complicité

L'acteur du "Cosby Show" est une nouvelle fois poursuivi pour agressions sexuelles. La chaîne NBC prise à partie.

Cinq nouvelles femmes accusent Bill Cosby de viols et agressions sexuelles. Des accusations qui s'amoncellent pour le comédien de 85 ans déjà reconnu coupable pour des faits similaires. Deux anciennes actrices de la sitcom ainsi que trois autres femmes l'ont poursuivi en justice ce lundi en vertu d’une loi new-yorkaise qui suspend temporairement la prescription de temps dans des cas d’agression sexuelle.

Les faits se seraient déroulés de la fin des années 1960 aux années 1990. La plainte concerne Lili Bernard, Eden Tirl, Jewel Gittens, Jennifer Thompson et Cindra Ladd. Mais cette fois, la chaîne NBC Universal rejoint Bill Cosby sur le banc des accusés. "C’était bien connu que Bill Cosby emmenait régulièrement des jeunes femmes dans sa loge, et quand vous lisez la plainte, vous verrez qu'il y a eu des cas où le personnel a vu cela se produire et a même encouragé la plaignante à se soumettre", a déclaré Jordan Rutsky qui représente les cinq plaignantes. “Ce n'était pas un secret caché. C'était juste accepté", ajoute l'avocat.

L'action en justice affirme que la chaîne a "facilité l'agression sexuelle de femmes" en ne les protégeant pas contre les penchants de l'acteur. NBC Universal n'a, pour l'instant, fait aucun commentaire. Le porte-parole de Bill Cosby rejette les accusations. "Il n'est pas question de justice pour les victimes d'agressions sexuelles présumées, mais d'argent."