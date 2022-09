"Cela me tue de le faire": The Weeknd annule un concert après la première chanson (vidéo)

Ce samedi soir, The Weeknd devait donner un concert au Sofi Stadium Los Angeles. Mais malheureusement, après quelques minutes de show, il a dû se résoudre à quitter la scène. La cause ? Une violente extinction de voix. Un comble pour un chanteur.

"Cela me tue de le faire. Je ne veux pas arrêter le concert, mais je ne peux pas vous donner le concert que je veux maintenant. Je vais faire en sorte d'organsier une nouvelle date et des remboursements. Je vous aime", a-t-il expliqué ému sur la scène du Sofi Stadium. Dans la salle, les fans, probablement déçus par la nouvelle, se sont mis à huer l'artiste.

Sur twitter, des fans prennent sa défense. "Il travaille comme un fou H24 pour nous proposer les meilleures expériences possibles que ce soit sonores ou visuelles." En effet, en plus de sa tournée "After Hours", The Weeknd est en cours de préparation d'une série "Idol" pour la chaîne HBO avec Sam Levinson, le créateur d'Euphoria. La série raconte la rencontre entre une star montante de la pop (Lilly-Rose Depp), et le gourou d'une secte (The Weeknd).