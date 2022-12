"Cette année a été la plus difficile de ma vie": les mots poignants de Georgina Rodriguez, la compagne de Cristinao Ronaldo

Le couple a vécu de rudes moments en 2022 mais il a su rester discret et pudique. Et pourtant, en avril, Georgina Rodriguez et Cristiano perdait un de leurs deux jumeaux à la naissance. Un énorme choc pour le binôme très soudé, qui a fait ressentir sa profonde tristesse au public international.

La compagne du footballeur portugais est revenue sur ce tragique accident dans les colonnes du magazine ELLE Espagne ce mardi 20 décembre. "Cette année a été la plus difficile de ma vie", a-t-elle lâché. "Le moment le plus heureux est devenu le plus triste. C’est quelque chose qui ne nous quittera jamais et que nous ne pouvons pas oublier." Des mots simples et poignants qui montrent que l’influenceuse est encore très touchée par l’événement. "Je sais ce que c’est que d’être seule ou triste. Je sais ce que c’est de gagner et je sais ce que c’est de perdre. Perdre quelqu’un aussi", poursuit la mannequin, maman de deux autres enfants.

Georgina Rodriguez s’était, jusqu’ici, peu exprimée sur la perte de son petit garçon, même dans le documentaire Netflix qui lui a été consacré intitulé I am Georgina.