"Chimio commencée": Florent Pagny annonce le début de son combat contre la maladie

Fin janvier, Florent Pagny annonçait être atteint d’un cancer du poumon, se voyant donc contraint d’annuler toute sa tournée. Depuis lors, les messages de soutien et marques d’affection affluent sur les réseaux sociaux. Ce samedi, le chanteur a partagé une nouvelle publication sur Instagram : le début de son long combat contre la maladie.

Nous l’écrivions il y a plusieurs jours, Florent Pagny a annoncé être atteint d’un cancer du poumon dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. Le chanteur a donc été contraint d’annuler toute sa tournée pour donner la priorité à sa santé, comme il l’explique dans cette vidéo.

Depuis lors, les marques d’affection et les messages de soutien n’ont cessé d’affluer sur les réseaux sociaux. De nombreuses personnalités se sont exprimées mais aussi ses fans. C’est d’ailleurs sur le plateau de The Voice que Florent Pagny a appris la triste nouvelle…

Si le chanteur n’avait plus rien partagé sur les réseaux sociaux depuis son annonce le 25 janvier dernier, ce samedi, il a publié une nouvelle photo en compagnie ses "camarades de chant", comme il l’écrit. Il pose en effet aux côtés de Patrick Fiori, Patrick Bruel et Jean-Charles Papi en Corse. En légende de cette publication, Florent Pagny annonce avoir commencé la chimiothérapie, "mais la vie continue", dit-il. Un long et difficile combat contre la maladie débute pour le chanteur de 60 ans…