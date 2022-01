"Comment peut-on vivre comme si tout allait bien?": Dylan Thiry (Koh Lanta) choqué par la famine à Madagascar

Dylan Thiry poursuit ses projets humanitaires en Afrique, malgré les critiques d'autres candidats de téléréalité dont Moundir. Après le Sénégal, l'ex-participant de Koh Lanta a posé ses valises à Madagascar, dans un endroit où la population est en état de malnutrition. "Les gens ont faim tous les jours ici", dit-il dans sa story Instagram afin d'alerter ses abonnés sur la situation.

"Comment peut on vivre comme si tout allait bien alors qu’à l’heure actuelle, des bébés, des BÉBÉS et des ENFANTS meurent de faim, ils sont littéralement en train de mourir tellement qu’ils sont affamés. J’ai l’impression d’écrire dans une autre langue. Des gens meurs de faim et en tant qu’humain on se doit tous de faire quelque chose pour cette population", écrit-il sur Instagram.

Le but de son projet est de transformer des infrastructures locales mais ce qu'il découvre est pire que ce qu'il imaginait. "Je savais où j'allais, je savais que cela allait être dur mais là ce n'est même plus humain", rapporte le jeune homme qui a lancé une cagnotte pour son projet.