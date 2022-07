"DE RIEN !!!": Victoria Beckham régale ses followers en publiant une photo de David en maillot de bain

Qui a dit que l’ancienne Spice Girls manquait de fun? Si elle n’est pas forcément réputée pour son extravagance, Victoria Beckham a prouvé le contraire ce mardi le temps d’une photo. Elle a publié sur son compte Instagram un cliché de vacances qu’une bonne partie de ses 30 millions de followers a fortement apprécié.

On y voit son époux, David Beckham, poser en maillot de bain, mains sur les hanches et lunettes de soleil sur le nez, le tout devant l'étendue de la mer. Le corps musclé, couvert de tatouages et l’air assuré du footballeur font encore leur petit effet chez les internautes qui se rincent volontiers l’oeil au vu des commentaires encenseurs. Victoria Beckham, pourtant peu coutumière de ce genre de contenus, avait d’ailleurs prédit l'engouement – 1,5 millions de likes en 20h, tout de même -, en légendant déjà sa photo "DE RIEN !!!". Merci!