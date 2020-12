"Dévastée" par les attaques sur Facebook, Maria Del Rio publie un message: "Je vous ai toujours respectés"

Suite à la publication sur Facebook, vendredi dernier au matin, d'une photo où elle apparait sans masque dans l'espace maquillage de RTL aux côtés d'une maquilleuse et d'une coiffeuse masquées, l'animatrice Maria Del Rio a été victime d'un grand nombre de messages haineux qui l'ont beaucoup affectée. Ces messages attaquaient l'animatrice, lui reprochant notamment l'absence de masque, mais aussi RTL Belgique pour le maintien des activités de coiffure et de maquillage alors qu'elles sont interdites dans les salons pour les particuliers (le comité de concertation de vendredi dernier a en effet maintenu l'interdiction des établissements où se pratiquent les activités de contact comme les salons de coiffure et d'esthétique par exemple).

La direction de RTL Belgique rappelle que la coiffure et le maquillage constituaient des étapes indispensables dans ses processus de production d'émissions et que ses activités étaient réalisées dans le respect des règles Covid-19. "RTL Belgique a mis en place un dispositif complet pour protéger ses collaborateurs en ce compris nos maquilleuses et coiffeurs, dont l’activité a dû être adaptée de manière à les protéger, et aussi protéger nos collaborateurs, invités et intervenants", informe RTL Belgique.

"Dévastée" par le déferlement de haine sur Facebook, l'animatrice de RTL TVI et Radio Contact n'a pas voulu se taire. Elle s'est adressée ce mardi 1er décembre aux personnes qui l'ont insultée dans un message publié sur sa page Facebook, tout "en étant consciente" d'ouvrir "encore la porte sans doute à la méchanceté".

La direction de RTL Belgique soutient Maria Del Rio et condamne toutes les formes de harcèlement dont nos collaborateurs (animateurs/maquilleurs/coiffeurs) peuvent faire l’objet. Elle rappelle qu’ils ne font qu’assurer leurs missions, et ce, tout en faisant preuve d’une capacité d’adaptation impressionnante vu les conditions dans lesquelles ils opèrent depuis plusieurs mois.

Les mots de Maria Del Rio

"Oui, j’ai posté une story vendredi matin , sur laquelle j’étais fière de montrer mes deux amies que j’aime et avec qui j’ai la chance de travailler. Non, je ne portais pas de masque à ce moment-là, parce que mon amie maquilleuse venait de terminer. Et dieu sait que TOUTES les règles sanitaires strictes sont respectées ici à RTL TVI et ce, depuis le début de la pandémie. Non, je ne savais pas que quelques heures après avoir posté cette malheureuse photo, les décisions allaient encore se durcir.

Je suis profondément désolée, sincèrement, de ce qui arrive à toutes ces professions : l’ horeca, les coiffeurs, les esthéticiennes, les indépendants, comme mon papa, qui souffrent à en crever et ne voient pas le bout du tunnel.

Mais à celles et ceux qui m'insultent depuis, pensez-vous vraiment que je puisse poster ce genre de photo intentionnellement dans le but "de vous narguer" ou de "me foutre" de vous ?

Trouvez-vous normal de me lyncher, me culpabiliser et me harceler comme vous le faites depuis ce post ?

Je vous ai TOUJOURS respectés. Toujours. J’ai toujours tout donné, sans compter. Même dans les pires moments de ma vie. Et croyez-moi, j’en ai comme tout un chacun aussi eu des mauvais moments.

Alors oui, une personne a "capturé" cette photo en déversant sa haine contre moi, et vous avez été nombreux à la suivre. Je suis consciente que tout ce qui vous est infligé , fait ressortir la rage , la haine , et les pires indignations. Mais je ne suis pas responsable de cette situation. Tout au plus terriblement maladroite je vous l’accorde, et tributaire d’un mauvais timing.

Si je vous comprends, sachez que je suis en colère moi aussi, triste et dévastée de ce que certains d’entre vous m’ont infligé. Ce n’est pas juste. Je reste un être humain , comme vous.

J’espère que toute cette haine déversée vous aura vengés.

Je remercie ici aussi tous ceux parmi vous qui m’ont soutenue à travers des messages bienveillants et compréhensifs, nombreux aussi heureusement.

Pour moi le débat se clôture ici.

Si continuer à m’insulter vous aide dans votre douleur , ne vous gênez pas , ce poste est pour vous. Si vous arrivez à comprendre ce que je vous dis, alors je vous en remercie.

Je continuerai à vous respecter, et à être celle que je suis. La plus vraie possible."