"Elle a fait une petite boulette": Gad Elmaleh raconte le jour où sa mère a rencontré le prince Albert de Monaco

Gad Elmaleh est en pleine promotion pour son spectacle "D'ailleurs". Il était invité sur le plateau de Quotidien sur TMC afin d'en parler. L'humoriste en a profité pour raconter une anecdote amusante sur sa mère.



L'histoire date d'il y a plusieurs années. A l'époque, Gad Elmaleh était en couple avec Charlotte Casiraghi. Il a donc présenté Régine, sa mère, à la famille de celle qui a partagé sa vie durant 4 ans avant leur séparation.



Lorsqu'elle a fait la connaissance d'Albert de Monaco, l'oncle de Charlotte Casiraghi, Régine "a fait une petite boulette", a raconté le comédien. "Mais elle pensait bien faire (...) Elle ne va pas être contente que je le dise mais elle lui a serré la main en l'appelant 'mon ordonnance', j'ai trouvé ça mignon".



Gad Elmaleh a eu un fils avec Charlotte Casiraghi. A ses yeux, le mélange deux mondes que Raphaël, 7 ans, côtoient est une bonne chose pour l'évolution de son enfant.



"C'est un mélange. Je trouve ça très intéressant. C'est une chance d'avoir ces origines et ces histoires différentes. C'est deux salles, deux ambiances, mais qui le nourrissent et vont l'inspirer pour sa vie plus tard", a dit l'humoriste dont les propos ont été relayés par l'Essentiel.