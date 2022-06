"Elle a vu clair dans son jeu": la princesse Anne capable de lire sur le visage Meghan Markle?

La princesse Anne est capable de "voir directement à travers" Meghan Markle, selon un médium célèbre outre-manche.

Et si Meghan Markle avait tout prévu depuis le début, y compris le retrait des Sussex de leurs fonctions royales ? C’est ce qu’affirme Deborah Davies, médium britannique, et star de Real Housewives of Cheshire. Selon elle, la Princesse Anne, l'unique fille de la princesse Élisabeth, ne s’y était pas trompée. "La princesse Anne est fabuleuse, elle exprime tout ce qu'elle pense sur son visage", a-t-elle déclaré au Daily Star.

"La princesse Anne est comme son père, le prince Philip, qui a pu voir clair dans Meghan Markle" a raconté le médium. "Il la voyait telle qu’elle était, et moi aussi. Le jour de leur mariage, je suis restée assise à secouer la tête", a raconté Deborah Davies, expliquant qu’elle savait qu’une catastrophe était en train de se mettre en place.