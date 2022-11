"Elle est brillante!": quand une ancienne Spice Girl rencontre Camilla Parker Bowles à Buckingham

Camilla Parker Bowles est sur tous les fronts ! Actuellement, elle participe activement à la campagne de sensibilisation des Nations Unies pour les violences faites aux femmes. Investie dans cette cause, la reine consort a récemment organisé une cérémonie au palais de Buckingham: "Nous nous unissons aujourd’hui pour faire face, à juste titre, à ce qui a été appelé une pandémie mondiale de violence contre les femmes", a-t-elle souligné lors d’un poignant discours.

"Merci pour tout votre travail"

Parmi les nombreuses personnalités politique et publiques invitées à cette cérémonie, comme la princesse Mary du Danemark ou Rania de Jordanie, on a également compté des célébrités plus populaires. C’est le cas de Mel B, l’ancienne Spice Girls!

L’une des stars du groupe girly britannique s’est elle aussi investie dans cette cause et a profité de l’occasion pour rencontrer Camilla Parker Bowles. "Elle m’a dit ‘Merci pour tout le travail que vous faites pour mettre en évidence le problème’ et j’ai répondu ‘Merci à vous pour toute la prise de conscience que vous apportez’", a indiqué Mel B à nos confrères anglais du Daily Mail.

La Spice Girl a conclu, touchée et reconnaissante: "Elle est brillante!". Une rencontre improbable mais forte, donc !