"Elle m'a dit OUI": JoeyStarr va se marier pour la première fois avec une chanteuse

Surprise pour les fans de JoeyStarr. Le chanteur emblématique du groupe NTM a annoncé ses fiançailles par le biais d'une story Instagram. D'habitude très discret sur sa vie privée depuis sa rupture avec l'animatrice française, Karine Lemarchand, le cliché partagé par le chanteur a beaucoup ému les internautes. Si la photo a disparu, de nombreux internautes ont capturé la story pour la republier sur les réseaux sociaux. Sur le cliché, on voit JoeyStarr, 54 ans, embrasser sur le front sa tendre avec la mention : "Elle m'a dit OUI !!!!"

Qui est l'heureuse élue ?

Jade Kohler. Pour l'instant méconnue du grand public, la jeune femme de 36 ans est une artiste touche-à-tout. Auteure, compositrice, écrivaine, réalisatrice et comédienne, la promise de JoeyStarr est une artiste complète. C'est notamment à elle que l'on doit la bande originale du film "J'adore ce que vous faites", sorti en 2022 avec Gérard Lanvin. Elle s'apprête maintenant à sortir un album, produit par son petit ami en personne (qui joue d'ailleurs également dans le clip de sa chanson "Dernière cigarette")

Avant de se fiancer avec Jade Kohler, JoeyStarr a eu plusieurs histoires d'amour très médiatisées. D'abord avec Béatrice Dalle, puis avec Maïwenn et enfin plus récemment l'animatrice Karine Le Marchand. Le chanteur a également eu deux enfants avec la réalisatrice Leïla Sy. Matisse (17 ans) et Khalil (15 ans). Un troisième petit garçon a également pointé le bout de son nez en 2015, Marcello (7 ans). Il est le fruit d'une relation qui n'a pas été rendue public.