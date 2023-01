"Elle s'en fout, c'est génial!": Kourtney Karadashian publie une photo d’elle au naturel et assume son corps sans retouche

Les Kardashian s’inscrivent-elles aussi dans la mouvance du "Body Positive"?

Dans tous les cas, Kourtney, elle, assume son corps et ses formes!

Ce lundi, elle a d’ailleurs posté sur son compte Instagram où on la voit sans filtre, quasiment sans maquillage et sans retouche.

Dans son miroir, elle se photographie de profil dans une tenue très près du corps, comprenant des lanières qui compressent sa peau et font apparaître le gras de ses hanches.

Un cliché qui pourrait paraître surprenant venant d’une famille connue pour être soucieuse de son image.

Kourtney Kardashian légende tout simplement cette photo "Blah, blah, blah", que l’on peut comprendre comme une appréhension des ragots et des commentaires qui suivront cette publication. Et si certains s'étonnent "des bourrelets à travers les trous", la plupart des commentaires saluent ce naturel. "C’est plus intéressant à regarder!", "Cela prouve que les Kardashian ont vraiment évolué", "Kourtney sous tous ses angles!", "Elle s’en fout et c’est génial!", a-t-on pu lire parmi les commentaires.