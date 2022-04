"Elvis" Avec Tom Hanks en avant-première mondiale à Cannes

Une touche de rockabilly: le Festival de Cannes a annoncé mardi que le biopic très attendu "Elvis", sur la légende de la musique américaine, serait présenté en avant-première mondiale sur la Croisette lors de sa 75e édition en mai.



Les interprètes, Austin Butler, dans le rôle de la légende du rock and roll, Olivia DeJonge dans le rôle de son épouse Priscilla, et Tom Hanks dans celui de son impresario, le colonel Tom Parker, sont attendus à Cannes, ainsi que le réalisateur australien, Baz Luhrmann.



Ce nouveau biopic rock, un genre qui a fait florès ces dernières années, de Joaquin Phoenix en Johnny Cash ("Walk the line", 2006) à Rami Malek obtenant l'Oscar en 2019 pour son interprétation de Freddie Mercury dans "Bohemian Rhapsody", doit sortir le 24 juin aux Etats-Unis et deux jours après dans le reste du monde.



Le biopic retrace la vie et l'oeuvre d'Elvis Presley sur deux décennies, depuis son accession à la célébrité jusqu'à l'obtention "de son statut de star sans précédent, tandis que l'Amérique est traversée par des bouleversements socioculturels majeurs et perd son innocence", selon un communiqué du Festival.



Baz Luhrmann est un habitué de Cannes: il est le seul réalisateur à avoir présenté "deux longs-métrages en ouverture de la manifestation avec +Moulin Rouge !+ en 2001, sélectionné en compétition, et +Gatsby le Magnifique+ en 2013", poursuit-il.



Le plus important des festivals mondiaux de cinéma doit dévoiler sa sélection officielle le 14 avril, dont la liste des films en lice pour succéder à la Palme d'Or 2021, "Titane" de Julia Ducournau.



A un mois des festivités (17 au 28 mai), très peu d'informations ont filtré sur cette 75e édition. Ni la composition du jury, ni le film d'ouverture ne sont encore connus.



Seule certitude, la présence de Tom Cruise, de retour dans le cockpit pour présenter, 35 ans après, une suite au mythique "Top Gun". "Top Gun Maverick" doit être projeté le 18 mai.