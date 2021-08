"Emmanuel Macron et Brigitte n'arrêtaient pas de se rouler des pelles", raconte un témoin après les avoir rencontrés

C'est un livre qui va sans doute faire couler beaucoup d'encre. Ce 25 août, le livre "Tant qu'on est tous les deux" des Editions Flammarion sera disponible au public. Son écrivaine Gäel Tchakaloff a tenté au fil des pages de décrire le lien particulier qui unit le président français, Emmanuel Macron à son épouse Brigitte. Cette union particulière fascine les Français depuis que le politicien est arrivé sur le devant de la scène. Les amoureux ont 24 ans d'écart. Le président a épousé en 2007 son ancienne professeure de littérature et d'art dramatique, qui était mère de 3 enfants.

A travers des témoignages de proches, l'auteur relate la relation fusionnelle qu'Emmanuel entretenait dès le début avec sa petite amie de l'époque alors qu'il suivait les cours à l'ENA, l'école nationale d'administration.

Gaspard Gantzer qui a rencontré Emmanuel Macron à cette époque-là et qui est devenu conseiller en communication se souvient: "Un soir, je vois arriver cette femme qui fait plus jeune que son âge mais nettement plus vieille qu’Emmanuel, et là, ce qui est incroyable, c’est qu’ils se comportent comme un couple d’adolescents, ils se roulent des pelles, se tiennent tout le temps par la main."

Pour ce témoin privilégié qui est resté ami depuis avec Emmanuel Macron et a même été invité à son mariage, "le couple présidentiel vit un truc de dingue, ça saute aux yeux..."

Et de détailler: "Elle lui offre un amour inconditionnel qui le porte, lui donne une confiance en lui démesurée et des ailes dans le dos. On est dans la cour des grands, c’est pas des petits naïfs ramassés au coin de la rue, pour réussir ce qu’ils sont parvenus à faire".

Un passage marquant relaté ce matin sur le site internet du magazine Gala.