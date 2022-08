"Est-ce vraiment Poutine?": la folle rumeur qui enflamme la toile, le président russe utilise-t-il des sosies?

Alors que l’état de santé de Vladimir Poutine est au centre de toutes les discussions, une nouvelle théorie affole internet: le président russe utiliserait des sosies pour certains sorties publiques...

Les rumeurs vont bon train concernant l'état de santé du dirigeant russe Vladimir Poutine. Âgé de 69 ans, il est accusé de cacher ses problèmes de santé. Au mois de mai, le "New-York Post", mais aussi "Newsweek" avaient affirmé que Vladimir Poutine avait subi une opération dans le plus grand secret pour traiter un cancer de la thyroïde.

Cette semaine, le nouveau chef du renseignement militaire ukrainien, le général de division Kyrylo Budanov, a déclaré à la télévision ukrainienne que la taille, et même les oreilles de Vladimir Poutine, semblaient avoir changé lors de ses récentes apparitions...

En Russie, on dit qu'il y a trois Poutine

"L’apparence des oreilles est différente", a-t-il déclaré."C’est comme des empreintes digitales, les oreilles de chaque personne sont uniques. Elle ne peut pas être copiée", a-t-il ajouté, affirmant ainsi que le président russe utilise des doublures lors d’apparitions publiques. Ces sosies auraient "des manières et des allures différentes, parfois même des tailles différentes si vous regardez de près", a-t-il insisté.

"S’il vous plaît, regardez le moment de la sortie de Poutine de l’avion. Est-ce vraiment Poutine ?", demande-t-il. Une question qui, pour l’heure, est restée sans réponse…

Il y a quelques mois, Sergueï Jirnov, un ancien espion du KGB avait également avancé que le maître du Kremlin, très affaibli par sa maladie, était remplacé par des sosies lors de certaines sorties publiques. "En Russie, on dit qu'il y a trois Poutine" , avait-il affirmé lors d'une interview.

"On a l'analyse anthropomorphique du visage avec laquelle on peut dire avec une certitude de 98 % si la personne est bonne ou pas. Nous avons la forme de l'oreille qui est aussi unique que nos empreintes digitales. Et on a trouvé trois Poutine avec les oreilles différentes", avait-il ainsi développé.

Alors, Poutine utilise-t-il des sosies ?