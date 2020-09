"Soudain, ses doigts étaient à l'intérieur de moi": le témoignage horrifiant d'Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski accuse le photographe Jonathan Leder de l'avoir agressée sexuellement après une séance de photos de nus en 2012. Elle s'est exprimé dans le New York Magazine mardi.



Le mannequin, qui a aujourd'hui 29 ans, se souvient s'être rendu au domicile de Leder dans la région des montagnes Catskill, au nord de la ville de New York, pour une séance photos non rémunérée sur les instructions de son ancien agent. "Mon agent contrôlait ma carrière de A à Z, je faisais ce qu'il me disait de faire", a précisé la star.



Ratajkowski, qui a déclaré qu'elle n'était pas très à l'aise en arrivant chez le photographe. Ce dernier lui a alors proposé de boire du vin. Après plusieurs verres, elle était "très, très ivre". La séance photos a débuté et Leder lui a annoncé qu'elle allait poser en sous-vêtement. L'artiste lui aurait lancé "les photos sont juste un peu ennuyeuses et crispées (...) Enlève ton rouge à lèvres et défais tes cheveux (...) essayons nue maintenant".



Très à l'aise avec son corps et la nudité, Emily dit s'être sentie très mal à l'aise. "À la seconde où j'ai enlevé mes vêtements, une part de moi s'est dissociée. J'ai commencé à flotter en-dehors de moi", a poursuivi la jeune femme.



Elle a expliqué qu'après la séance photos, ils étaient assis sur un canapé. Emily a dit qu'à ce moment-là, le photographe a mis ses doigts à l'intérieur d'elle sans son consentement.



"La plupart de ce qui s'est passé ensuite était flou, à l'exception de la sensation", a-t-elle écrit. "Je ne me souviens pas d'avoir embrassé, mais je me souviens que ses doigts se sont soudainement retrouvés à l'intérieur de moi. De plus en plus fort et poussant (...) ça me faisait vraiment, vraiment mal".



"J’ai attrapé instinctivement son poignet et j’ai retiré sa main avec force. Je n’ai pas dit un mot. Il s’est levé brusquement et est parti silencieusement dans l’obscurité", a raconté Emilty Ratajkowski. Elle a dit avoir passé la nuit dans une des chambres qu'ils ont utilisées pour la séance photo.



"J'étais à la fois confuse quant à la raison pour laquelle il était parti sans un mot et terrifiée à l'idée qu'il revienne", a-t-elle détaillé.



Le photographe nie les faits



Contacté par un enquêteur du New York Magazine, le photographe a nié les allégations du mannequin déclarant que ses affirmations étaient "trop grossières et enfantines pour y répondre". Il a ensuite donné une réponse choquante..."Vous savez de qui nous parlons, n'est-ce pas ? Il s'agit de la fille qui était nue dans le magazine Treats ! et qui se baladait nue dans la vidéo de Robin Thicke à ce moment-là. Vous voulez vraiment que quelqu'un croie qu'elle était une victime ?"





Une "violation"



Plusieurs années après la séance, Ratajkowski a appris que Leder avait publié, sans sa permission, les photos dans un livre intitulé "Emily Ratajkowski". Ce livre comprenait certains des "Polaroïds les plus révélateurs et les plus vulgaires qu'il avait pris de moi", a dit la femme de 29 ans.



Dans une série de tweets, elle a écrit qu'elle avait essayé d'éviter de parler de Leder, mais qu'elle en avait "assez" après avoir appris l'existence du livre. Ratajkowski a ajouté que le livre et l'utilisation des photos sans autorisation étaient une "violation" et étaient "exactement le contraire de ce que je représente".