"F*** You": quand Alain-Fabien Delon répond à Capucine Anav

L’amour dure trois ans, Capucine Anav et Alain-Fabien Delon l’ont appris à leurs dépens. Alors que Capucine déclare dans la presse que la rupture s’est faite sans rancœur, son ex ne semble pas d’accord.

Capucine Anav et Alain-Fabien Delon sont en couple depuis 2017. Enfin… était en couple. L’ancienne chroniqueuse de TPMP a annoncé leur rupture récente et s’est exprimée dans la presse. Elle explique: "Au bout d'un moment, nos chemins se sont de plus en plus éloignés. On s'est séparés parce que nous n'aspirions plus au même mode de vie."

Alain-Fabien ne semble pas du même avis. D’ordinaire peu prolixe sur les réseaux sociaux, il a partagé une citation de Ghandi: "La vérité nourrit l’âme, le mensonge la ronge." Il a accompagné ceci avec un message: "KARMA has no deadline. So FU** You but have a nice day", qu’on peut traduire par "Le karma n’a pas de date limite. Donc va te faire f***, mais passe une bonne journée." Message directement adressé à Capucine?