"FAKE NEWS": Laura Smet ne participera PAS à l’hommage à Johnny et le fait savoir

Laura Smet et David Hallyday comptent bien bouder l'hommage à Johnny Hallyday qui aura lieu le 14 septembre à Bercy (Accor Arena). Si "Que je t'aime" promet la présence sur scène de nombreuses stars, tels Calogero, Pascal Obispo, Patrick Bruel, Gad Elmaleh ou encore Julien Doré, les ainés du rockeur pourraient bien briller par... leur absence.



Ils ne comptent pas participer à l’événement comme l’a annoncé la comédienne sur Instagram. "Fake news", a écrit la fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye en réponse à un article confirmant sa présence. Deux mots qui ne laissent plus de place au doute. "Laura Smet ne sera pas présente le 14 septembre prochain à l'AccorHotels Arena", a ajouté la soeur de David Hallyday. Ce dernier non plus ne sera pas présent.

Benjamin Castaldi aurait l’explication… la raison qu’il donne dans Touche pas à mon poste a été relayée par Gala et Voici. Il s’agirait d’un problème avec la production qui ne compte pas donner tout l’argent des places vendues à des associations.

"Voilà ce qui a été dit : il semblerait que les places soient payantes. Au départ, l’argent devait aller à une association, il semblerait que tout n’aille pas à l’association. Quand les artistes ont appris cela, certains auraient demandé des cachets, qu’ils n’auraient pas eu (...) David ne serait pas là à cause de cela", a révélé Benjamin Castaldi dans Touche pas à mon poste.