"Friends": comment la production a rusé pour garder Jennifer Aniston dans la série

Jennifer Aniston est et restera Rachel Green de "Friends" pour toute une génération. Pourtant, l’actrice aurait pu quitter la série très vite pour jouer dans une autre. La production a donc rusé pour être sûr de garder sa star.

Jennifer Aniston n’a pas toujours été l’actrice célèbre et glamour que nous connaissons aujourd’hui. A ses débuts, elle enchaînait les petits rôles et les films de seconde zone. En 1994, la roue tourne et elle est choisie pour le rôle principal de la série "Muddling Through".

Après avoir tourné les premiers épisodes, elle passe le casting pour interpréter Monica dans "Friends". Elle est finalement choisie pour le rôle de Rachel.

Se pose alors un problème, "Muddling Through" est diffusé sur CBS, et "Friends" sur la chaîne concurrente NBC. La production de cette dernière se rend vite compte qu’ils risquent de perdre Jennifer Aniston si son autre série cartonne. Or, ils veulent à tout prix la garder et ruse.

Pour faire en sorte que l’audience de "Muddling Through" soit réduite à néant, NBC programme au même moment des téléfilms inspirés des romans d’amour de l’auteure à succès Danielle Steel. Ce programme séduit principalement les femme, cible recherchée pour "Muddling Through".

Finalement, les audiences s’effondrent et la série est déprogrammée après une saison laissant Jennifer Aniston se consacrer pleinement à "Friends" pour le grand bonheur de millions de fans.