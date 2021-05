"Friends": Jennifer Aniston (Rachel) et David Schwimmer (Ross) ont failli être un vrai couple

Jennifer Aniston, David Schwimmer, et Lisa Kudrow en janvier 2001 à Pasadena (Californie)SCOTT NELSON

Jennifer Aniston et David Schwimmer ont failli avoir une histoire d'amour dès le début du tournage de la série "Friends", où ils incarnaient le couple mythique Rachel et Ross, ont révélé les deux comédiens dans l'émission spéciale dédiée à la série et mise en ligne jeudi.

"La première saison, j'étais très attiré par Jen", a confié David Schwimmer lors d'une table ronde réunissant les six acteurs principaux, à quoi Jennifer Aniston a répliqué: "C'était réciproque." Une attirance qui n'avait pas échappé aux autres "Friends", ont révélé Matthew Perry (Chandler) et Courteney Cox (Monica).

"Mais c'était un peu comme deux bateaux qui se croisent parce que l'un de nous deux était toujours dans une relation", a expliqué l'acteur new-yorkais. "Et nous n'avons jamais passé outre. Nous respections ça."

"Je me souviens avoir dit à David: ce serait vraiment dommage si la première fois que nous nous embrassons, c'est à la télévision", a raconté la comédienne qui a décroché un Emmy pour son inteprétation de Rachel, en 2002.

"Et bien sûr, la première fois que nous nous sommes embrassés, c'était dans ce café", le désormais célèbre Central Perk, lors du septième épisode de la deuxième saison, a poursuivi Jennifer Aniston. "Donc nous avons investi notre adoration et notre amour dans Ross et Rachel."

L'émission spéciale de "Friends", mise en ligne jeudi sur les plateformes HBO Max aux Etats-Unis et Salto en France, a été l'occasion de livrer une poignée d'autres anecdotes, notamment sur la relation entre Monica et Chandler.

"A l'origine, il était prévu qu'ils couchent ensemble à Londres", mais que ce soit "une histoire brève", selon le co-créateur de la série, David Crane. Il fait référence à l'épisode "Celui qui se marie", le dernier de la saison 4, lors duquel Monica et Chandler terminent effectivement dans le même lit.

Mais la réaction du public (la série était tournée devant des spectateurs), en liesse durant plus de 20 secondes lorsque Monica émerge de sous les draps, a frappé les scénaristes. "Nous avons réalisé qu'il y avait sans doute là plus à exploiter et que nous devions y prêter attention", s'est rappelé Marta Kauffman, co-créatrice de la série.

Sur une note plus grave, Matthew Perry s'est ouvert, lors d'une trop brève séquence, sur ses difficultés lors du tournage. "J'avais l'impression que j'allais mourir s'ils ne riaient pas", a-t-il dit des spectateurs présents dans la salle. "Et ce n'est pas sain, c'est clair."

"Tu ne nous l'a jamais dit", a répondu Lisa Kudrow (Phoebe), étonnée. "J'ai ressenti ça tous les jours" de tournage, a insisté l'acteur, longtemps en proie à une addiction aux opiacés et à l'alcool, dont il dit être aujourd'hui sorti.