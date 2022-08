"Grâce à toi, j'ai appris ce qu'était le verbe aimer": la femme du chanteur Daniel Lévi lui rend un tendre hommage

Le chanteur Daniel Lévi, connu pour son rôle de Moïse dans la comédie musicale "Les Dix Commandements", est décédé le 7 août dernier. Daniel Lévi était atteint d'un cancer du colon, maladie qu'il avait rendue publique en 2019. Ce 26 août, le chanteur aurait dû fêter ses 61 ans. À cette occasion, sa femme, Sandrine Lévi, lui livre un vibrant hommage dans un message posté sur les réseaux sociaux.

"Grâce à toi, j’ai appris ce qu’était le verbe AIMER. Et pourtant, l’amour est venu peu à peu mais comme tu le disais si bien 'Je ne veux pas t’aimer comme au premier jour, je vais t’aimer un peu plus chaque jour'. Tu avais raison, c’est ça le VRAI AMOUR… Aimer encore et encore et de plus en plus fort pour construire, partager, et vivre ces merveilleux jours. Et puis l’épreuve est arrivée et pour la traverser, nous nous sommes unis devant D… Grâce à toi", écrit-elle. Avant de conclure : "Joyeux anniversaire mon amour. Je t’aime MON MARI, MON ROI. Ils sont chanceux les anges aujourd’hui car c’est pour eux que tu chantes à présent". Cette tendre déclaration est accompagnée d'une photo de famille sur laquelle apparaît Daniel Lévi, sa femme Sandrine et leur fille.

Après plusieurs collaborations prestigieuses, comme celles avec Gloria Gaynor, qui l'engage en première partie de sa tournée européenne, ou Michel Legrand, qui lui propose d'enregistrer des chansons de la bande originale du film "Parking" de Jacques Demy (1985), Daniel Lévi avait participé à sa première comédie musicale en 1991.

En 1993, il avait enregistré "Ce rêve bleu", la chanson du dessin animé "Aladdin" de Disney. Ce duo avec la chanteuse Karine Costa, qui l'a fait davantage connaître, a marqué une génération. En 2000, Daniel Lévi a connu la consécration avec le rôle de Moïse dans la comédie musicale d'Élie Chouraqui et Pascal Obispo "Les Dix Commandements", et sa chanson phare "L'Envie d'aimer". La comédie musicale fut un triomphe au Palais des Sports durant plusieurs semaines et en tournée. L'album s'est vendu à 1,3 million d'exemplaires, selon Universal Music France. Après l'arrêt des "Dix Commandements", Daniel Lévi avait repris sa carrière solo et ses compositions teintés de jazz, soul music, et de variété française. Au total, Daniel Lévi a sorti six albums solo.

En juin 2021, il était l'invité de RTL Info "Avec Vous" pour parler de son dernier album "Grâce à toi". Un album qu'il avait écrit pendant ce qu'il appelait "son épreuve". "Je pense que je n'ai jamais autant travaillé que depuis que j'ai eu mon épreuve parce qu'il y a une volonté de survivre, de se dépasser, de se surmonter. C'est d'ailleurs dans ces moments qu'on se révèle à soi-même", confiait-il à Olivier Schoonejans.