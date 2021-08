Ce dimanche 8 août, Yannick Noah a partagé quelques photos de son petit-fils sur Instagram. Il ne l'avait plus vu depuis de longs mois à cause des restrictions sanitaires.

Yannick Noah est papa cinq fois et grand-père deux fois, notamment de Nohea, dont il a été longtemps séparé à cause de la crise du coronavirus. L'artiste a enfin pu s'envoler vers Hawaï pour le retrouver, lui et sa fille Yelena, maman du petit garçon de bientôt 3 ans.

Ce dimanche, le "happy grand papa", comme il se nomme lui-même, a partagé trois adorables photos de lui et son petit-fils. Des clichés qui ont beaucoup plu aux abonnés de l'ancien champion de tennis. "Quelle belle complicité entre générations", "Trop mignon", "Super Papy", peut-on notamment lire.