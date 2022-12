"Il est de mon devoir de dévoiler cette exploitation et cette corruption qui se produit au sein de nos médias": le documentaire "Harry & Meghan" sort ce jeudi

Les trois premiers épisodes du documentaire choc "Harry & Meghan" sont disponibles dans le monde entier. Une première partie au cours de laquelle Harry n'est pas tendre avec les tabloïds britanniques.

Le documentaire "Harry & Meghan" est accessible dans le monde entier depuis ce jeudi et pourrait être "explosif" pour la famille royale britannique trois mois jour pour jour après l'arrivée sur le trône de Charles III. Dans ce documentaire en six épisodes, dont les trois premiers sont diffusés sur Netflix à partir de 08H00 GMT, les "Sussex", comme sont appelés Harry et Meghan, promettent de donner leur version des faits, du conte de fées vécu par le fils cadet du nouveau roi et de la défunte Diana jusqu'à la rupture choc avec la monarchie.

Plutôt que d'attaquer son père désormais roi et son frère aîné William, les trois premiers épisodes donnent surtout l'occasion à Harry de s'en prendre aux tabloïds britanniques, qui au départ voyaient Meghan Markle comme un souffle d'air frais pour l'institution avant de rapidement devenir ouvertement hostiles envers la "duchesse capricieuse", incapable de se plier au protocole et aux règles très codifiées encadrant le rapport de la monarchie avec la presse.

La série s'ouvre sur les images de leur départ en 2020 et des propos qu'ils ont filmés eux-mêmes au téléphone. "Je suis vraiment inquiet pour la sécurité de ma famille", explique Harry depuis l'aéroport londonien d'Heathrow, avant de donner le ton: "J'ai l'impression qu'en faisant partie de cette famille, il est de mon devoir de dévoiler cette exploitation et cette corruption qui se produit au sein de nos médias."

Dans les trois épisodes, ils critiquent les méthodes des tabloïds qui décortiquaient les faits et gestes de Meghan, à laquelle personne n'a appris le protocole, pourchassaient sa famille et ses amis et allaient recueillir les confidences d'une demi-sœur qu'elle n'avait pas vu depuis 10 ans.

Le souvenir de la mère d'Harry, Diana, morte à Paris dans un accident de voiture en 1997 pourchassée par les paparazzis peu après son divorce avec Charles, revient régulièrement. "Voir une autre femme que j'aime traverser cette frénésie, c'est difficile. C'est le chasseur contre la proie", résume le prince de 38 ans.

"Peu importe les efforts que je faisais, si je me comportais bien, ce que je faisais, ils trouvaient toujours un moyen de me détruire", raconte Meghan, 41 ans.

Le documentaire utilise un extrait de l'interview confession de Diana en 1995, que William a pourtant demandé de ne jamais plus diffuser.

Front uni

Un an et demi après leur interview choc à la télévision américaine, dans laquelle ils avaient accusé un membre de la famille royale de racisme, la hache de guerre est donc loin d'être enterrée. Dans sa première allocution en tant que roi, au lendemain de la mort d'Élisabeth II, Charles III avait pourtant évoqué son fils cadet et sa femme, leur envoyant tout son "amour alors qu'ils continuent de construire leur vie à l'étranger".

Le documentaire "menace sérieusement la famille royale", estime l'expert de la monarchie Richard Fitzwilliams. "Cela pourrait être explosif. (...) Charles III est sur le trône depuis seulement trois mois". Le spécialiste a choisi son camp: il qualifie le couple d'"hypocrite". "D'un côté, ils disent qu'ils veulent une vie privée, et de l'autre, regardez ce qu'ils sortent!"

Le prince Harry doit de plus publier ses mémoires intitulées "Le Suppléant" début janvier, promettant là aussi son lot de révélations embarrassantes. La presse britannique n'épargne pas les Sussex, qu'ils opposent au futur roi William et son épouse Kate, volontiers présentés comme le couple parfait. "Diana serait consternée par le mal que Harry fait à son frère", a titré en Une jeudi le Telegraph.

Souriants et glamours, Harry et Meghan ont fait une apparition publique après la sortie de la bande-annonce du documentaire, mardi soir à New York pour recevoir un prix. "Mettez-vous l'argent avant la famille?", "Faites-vous du mal à votre famille, Harry?", ont questionné des journalistes sur le tapis rouge. Sans obtenir de réponse.

La question, désormais, est de savoir si et comment Buckingham va réagir. "S'ils ne disent rien, ils vont sembler assez faibles. Mais ils ne peuvent pas non plus répondre point par point", estime Richard Fitzwilliams. Face aux accusations de racisme, Elizabeth II avait eu une réponse désormais célèbre au Royaume-Uni: "les souvenirs peuvent varier". Le 15 décembre, jour de la sortie des derniers épisodes de "Harry & Meghan", la famille royale fera front commun: elle sera réunie à l'abbaye de Westminster pour un concert de chants de Noël organisé par la princesse de Galles, Kate.

Si les trois derniers épisodes jeudi prochain s'annoncent plus risqués pour la famille avec le récit de leur départ en Californie, les trois premiers désormais disponibles dans le monde entier se concentrent sur le début de l'histoire d'amour du duc et duchesse de Sussex, jusqu'à leur mariage en 2018.