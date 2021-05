"House of The Dragon": découvrez le casting complet du préquel de "Game of Thrones"

La série "Game of Thrones" a été un succès fulgurant dès sa sortie et ce jusqu’à la fin (certes discutée). Pas étonnant donc qu’une série dérivée voit le jour. "House of The Dragon" est sur les voies depuis un et demi et se centrera sur l’histoire des Targaryen. Le casting complet vient d’être annoncé.

"House of The Dragon" est la nouvelle série produite par HBO dérivée de "Game of Thrones". Cette semaine, le casting complet a été dévoilé. Les acteurs se sont retrouvés pour une première lecture du scénario. Les acteurs ont découvert les dix premiers épisodes de la saga.

L’histoire ne sera pas la suite de "Game of Thrones", mais son prequel. L’intrigue prendra place 300 ans avant les événements de GOT et se base sur le récit de l’auteur R. R. Martin, "Feu et Sang" et la création de la dynastie Targaryen.

Matt Smith dans le rôle de Daemon Targaryen

Emma D’Arcy dans le rôle de Rhaenyra Targaryen

Paddy Considine dans le rôle du Roi Viserys I Targaryen

Olivia Cool dans le rôle d’Alicent Hightower

Rhys Ifans dans le rôle d’Otto Hightower