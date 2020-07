"How I met your mother" le come-back? Les acteurs sont partants

La série de Ted, Marshall, Robin, Barney et Lily pourrait revenir, en tout cas certains acteurs espèrent un come-back.

La célèbre série "How I met your mother" s’est clôturée en 2014. Un réel succès. L’interprète de Marshall, Jason Segel a confié dans une interview à Première qu’il serait prêt à reprendre son rôle. "J’adore toute la bande. Je serai prêt à faire un revival sans hésiter." L’acteur est le plus grand fan de son personnage, il raconte: "Marshall Eriksen, c’est un personnage vraiment à part, parce que c’est un juge de la cour suprême, qui est aussi capable de courir après un hamburger…"

Il parle de son expérience comme étant "le plus beau cadeau du monde". En revanche, l’acteur n’a jamais regardé l’épisode final de la série: "Tant que je ne l’ai pas vu, ce n’est pas vraiment fini."

Et il n’est pas le seul à signer pour un retour au MacLaren’s. En 2018, Alyson Hannigan (Lily) déclarait être partante pour un retour: "Je pense que ce serait génial de voir où en sont les personnages aujourd’hui, ce qu’ils font et où ils sont à cette époque. Je suis sûre que le public, qui a autant aimé la série, serait aussi excité de voir ça."

Alors que la série a souvent été comparée à Friends, les fans espèrent que "How I met" suivra la tendance de sa grande sœur et leur offrira une émission spéciale pour ses 15 ans.