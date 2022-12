"Ici, on présente l'homme": L'exposition Johnny Hallyday ouvre ses portes ce mardi à Bruxelles

Les fans du chanteur pourront plonger dans l'univers de Johnny à travers des affaires personnelles prêtées par Laeticia. L'expo démarre ce mardi sur le site du Heysel. Visite guidée en avant-première avec Amélie Schildt et Pascal Noriega.

Les concerts les plus grandioses du rockeur retentissent sur un écran géant circulaire. Un voyage entre la frénésie de Johnny sur scène et la solitude de Jean-Philippe Smet dans les coulisses. "Dans cette exposition, on présente l'homme. Johnny, comme nous tous a des côtés plus sombres aussi et on devait les montrer évidemment. On l'a fait en évoquant la solitude qui caractérisait le chanteur", raconte Henry Dupuis, concepteur du parcours.

Le pendentif du Christ à la guitare électrique que le mari de Laeticia a porté jusqu'à la fin trône dans la capitale belge comme une relique. Il fait partie des biens précieux dont son épouse a accepté de se séparer le temps de l'exposition. Toute la collection personnelle de l'interprète de Je te promets occupe 3.000m². Le coût du projet s'élève à plus de 8 millions d'euros.

Le bureau de Marnes-la-Coquette

Le 5 décembre 2017, la star s'est éteinte dans son bureau de Marnes-la-Coquette. La pièce a été totalement vidée par les équipes belges puis remontée à Bruxelles, chaque objet a été replacé au millimètre. De quoi en faire une des pièces maîtresses du parcours. "Ça nous faisait un peu mal de tout enlever et puis quand tout a été vidé, c'était vraiment un choc", témoigne Maroussia Mikolajczak, documentaliste.

Une exposition monumentale qui restera à Bruxelles jusqu'en juin prochain. Avant de rejoindre Paris en 2024.