"Il a laissé un grand vide": près d'1 an après la mort de Jean-Paul Belmondo, son fils Paul se confie

Dans une interview accordée à "France Dimanche", Paul Belmondo est revenu sur la mort de son père, le célèbre acteur de la French New Wave Jean-Paul Belmondo. Près d'1 an après sa tragique disparition, son fils se confie sur "le grand vide" qu'il a laissé.

Sa disparition a marqué le monde du 7e art, qui est resté endeuillé de perdre un tel acteur. Le 6 septembre 2021, Jean-Paul Belmondo, acteur mytique de la French New Wave s'éteignait à 88 ans dans son domicile parisien.

Le défunt acteur laisse derrière lui ses 4 enfants, Paul, Stella, Patricia et Florence, qui restent toujours bouleversés par la perte de leur père. Dans les colonnes de France Dimanche, Paul, son fils, s'est confié sur ces 11 derniers mois passés sans son père. Une période bien longue et difficile.

"Il n'est pas un jour sans que je ne pense à lui", a déclaré Paul Belmondo à nos confrères. "Il a laissé un grand vide physique au sein de notre famille, et pourtant, il est toujours là, auprès de nous, chaque seconde. C'est un autre rapport, mais malgré l'absence, il reste plus que jamais présent. Les gens me le rappellent tous les jours en me parlant de lui", a-t-il ajouté.