"Il a pété une durite": ce discours frénétique de Francis Lalanne ne pouvait pas passer inaperçu... (vidéo)

Le chanteur de 62 ans, devenu une figure des gilets jaunes, a donné un discours plus qu'enflammé devant une foule de manifestants antivax.

Ce samedi 17 juillet, Francis Lalanne a participé à une manifestation des gilets jaunes à Paris, en marge de celle organisée contre le pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants. Le chanteur de "Reste avec moi" est monté sur une estrade pour haranguer la foule. Bouillonnant, Francis Lalanne a vertement tancé le gouvernement français sur un ton venu d'un autre âge.



"Au nom de cette concentration des pouvoirs, ils voudraient obliger les Françaises et les Français à servir de cobayes pour une expérience médicale qu'ils veulent en plus faire financer par la sécurité sociale", a-t-il hurlé en référence aux récentes mesures prises pour enrayer l’épidémie de Covid-19.

L’ardeur de Francis Lalanne lors de ce discours a suscité de nombreux commentaires. "Il est chaud le Francis", note un internaute indulgent. "Bravo Francis, très bonne imitation, un mix entre De Gaulle et Malraux", ironise un autre. "Il a pété un durite", constate un troisième. Ou encore : "Il rêve d’être Danton ou Robespierre ou quoi ? Quelle misère ce Lalanne !"