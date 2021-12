"Il défait son pantalon et il se retrouve en caleçon": Muriel Reus raconte la "situation pathétique" vécue avec PPDA

Début décembre, huit femmes ont raconté des faits de viol, d'agression sexuelle ou de harcèlement sexuel qu'elles disent avoir subis de la part de Patrick Poivre d'Arvor, sur une période allant de 1993 à 2008. D’autres témoignages s’ajoutent à ce dossier. En tout, plus d’une vingtaine de femmes ont témoigné contre l’ancien présentateur, qui conteste toutes les accusations.



Dans le magazine "7 à 8" diffusé dimanche sur TF1, Muriel Reus, ancienne directrice adjointe d'une filiale de TF1, a accepté de se confier. Elle avait été invitée à assister au 20 heures du présentateur avant d'être conduite dans son bureau : "Il arrive au bout d'un petit moment, il me dit à peine bonjour et il se rend dans son bureau pour trier des papiers. Son assistante lui dit : 'Patrick, il est 21 heures, je m'en vais.' Elle quitte la pièce et ferme la porte. À ce moment-là, il se tourne vers moi, il ne me parle pas, je n'ai pas le souvenir d'avoir échangé des mots avec lui... Et il va fermer la porte à clé". Elle ajoute : "Deux secondes après, il est devant moi, il essaye de m'embrasser et en même temps, il défait son pantalon et il se retrouve en caleçon."

Muriel Reus est parvenue à calmer les ardeurs de PPDA : "Un instant, mon cerveau me fait m'interroger en me disant : 'Mais comment je vais me sortir de cette situation ? Comment ce personnage qui représente ce qu'il représente, se retrouve dans cette situation que je trouve pathétique, puisqu'il n'y avait aucun échange, aucune séduction, aucune ouverture...' Et je lui dis à ce moment-là : 'Mais Patrick, qu'est-ce que tu es en train de faire, et en plus, tu connais mes liens avec la direction générale de cette maison, et avec Patrick Le Lay en particulier ?' Et donc à ce moment-là, ça l'a arrêté net. Il s'est rhabillé, j'ai évité de regarder, on est sortis, il m'a raccompagné à l'ascenseur, et je suis partie."

Face aux enquêteurs, PPDA aurait déclaré : "Je lui ai peut-être proposé de faire l'amour, mais pas de cette manière-là."

Muriel Reus raconte avoir averti la direction de TF1 du comportement pour le moins déplacé de PPDA : "Le lendemain matin, j'appelle Patrick Le Lay, donc j'appelle la présidence, pour lui raconter ce qu'il s'était passé la veille. Ça me semblait important quand même de partager ça. Il me dit : 'Ah non, il n'a quand même pas osé aussi avec toi !' Et donc cette formulation me fait lui répondre : 'Donc si tu me dis ça, ça veut dire que tu es au courant de ce qu'il se passe.' Et il me répond : 'Oui, on a entendu un certain nombre de choses, mais je m'en occupe !'"



Interrogée sur la suite qui a été donnée à son avertissement, Muriel Reuse constate qu’il est resté sans effet : "Bah apparemment, il ne s'est rien passé !"