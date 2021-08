"Il est adorable": Kit Harington se confie sur sa nouvelle vie de PAPA

L'acteur de la série Games of Thrones était l'invité du "Tonight Show" de Jimmy Fallon ce jeudi. L'occasion pour Kit Harington de se confier sur sa nouvelle vie de père, six mois après la naissance de son fils.

Kit Harington et son épouse Rose Lilie sont devenus parents pour la première fois au mois de février 2021. Et depuis, ils nagent dans le bonheur. Mais leurs fans ne sont au courant de rien: les deux stars n'utilisant pas les réseaux sociaux. Puis le couple préfère garder une part de mystère et protéger la vie de leur fils. Ainsi, ils n'ont ni divulguer son nom ni son visage.

L'ex-interprète de Jon Snow dans Games of Thrones a tout de même tenu à partager sa joie d'être père sur le plateau de l'émission "Tonight Show" de Jimmy Fallon où il a fait des confidences sur son fils de 6 mois. "Il est adorable. Quand j'arrive dans sa chambre le matin, il a un grand sourire ! Il semble préférer sa mère à moi. Il aime Rose et la respecte. Moi, je ne suis là que pour le divertir", a déclaré l'acteur.

Kit Harington s'est ensuite confié sur sa routine de jeune père, qu'il préfère aborder avec dérision: "Je l'installe dans sa chaise et il danse sur les Beatles, il adore ça. Je fais des gestes exagérés pour le faire rire. Je fais la 'danse du papa'", a détaillé l'acteur tout en montrant ses talents devant le public hilare.

Comme tous les jeunes parents, Kit Harington a reçu des conseils de son entourage: "Et ils se sont tous révélés inutiles! N'importe quel parent vous le dira. Tout le monde m'a dit : ça va être génial. Tu vas adorer, c'est une merveilleuse chose.' Personne ne vous dit l'essentiel au départ", a-t-il ainsi déclaré. "Puis vous tombez amoureux de lui et vous ne pouvez pas le déloger", a-t-il déclaré en tant que papa comblé.