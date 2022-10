"Il est né à cause du confinement": la chanteuse Dani Klein raconte les coulisses de son dernier album piano voix

Chanteuse du groupe culte belge "Vaya Con Dios", Dani Klein était l'invitée d'Olivier Schoonejans. L'artiste est venue parler de son dernier album et en a profité pour faire une grande annonce sur ses futurs projets.

"Il est né à cause du confinement". Ce sont les mots de la chanteuse Dani Klein lorsqu'elle évoque la création de son dernier album "What's a woman". Alors en pleine pandémie, l'artiste explique : "Je partage mon temps entre la Belgique et l'Espagne. J'étais rentré en Belgique parce que j'avais des choses à faire et puis, je ne pouvais plus repartir". Ce qui lui a donc donné l'envie de réaliser cet album plus intimiste.

Dans "What's a woman", elle propose de revisiter les chansons mythiques de son ancien groupe "Vaya Con Dios" sous le prisme du piano voix. Dani klein trouvait cela important d'offrir un second souffle à ses morceaux, "C'est comme si je chantais dans le salon de quelqu'un" explique-t-elle à propos de l'ambiance de ce nouveau projet.

En fin d'interview, la chanteuse a lâché une information qui réjouira ses fans. Alors qu'elle explique qu'un nouvel album est déjà quasi prêt, Olivier Schoonejans lui demande : "Un nouvel album étiqueté Dani Klein ou étiqueté…" avant d'être coupé par la chanteuse qui répond '"Vaya Con Dios. Ce sera vraiment du Vaya Con Dios".

Cette nouvelle réjouira donc les fans de ce groupe mythique, elle qui en 2014 était venue parler de l'arrêt du groupe.