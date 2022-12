"Il ne s'occupe de rien": Brigitte Bardot ne souhaite rien de bon à Emmanuel Macron pour 2023

Brigitte Bardot apparaît dans le classement des personnalités préférés des Français pour la première fois à 88 ans. Pour l'occasion, la militante pour les droits des animaux a accordé une interview au Journal du dimanche. Et quand on lui demande ce qu'elle attend pour 2023, Brigitte Bardot en profite pour tacler le président français: "Que Macron ne soit plus là. Il ne s'occupe de rien. Il ne fait rien pour les gens, ni pour les animaux. Et encore moins pour la France."

Des vœux particuliers de BB qui s'en était déjà pris au locataire du palais de l'Élysée en décembre dernier. La brouille concerne alors la loi sur l'interdiction de broyage sur les poussins mâles dès le 1er janvier qui devrait connaître quelques exceptions. De quoi exaspérer l'icône des années 1950: "Oh non, ce n’est pas possible. Voilà, c’est ça le gouvernement. Ils disent 'oui, oui', et après, il y a toujours des dérogations, et on n’avance jamais."

Il était temps

Pendant l'interview, Brigitte Bardot ne s'est pas contentée de régler ses comptes avec Emmanuel Macron. Elle a aussi déclaré avoir été surprise de ne pas être apparue plus tôt dans le Top 50. "Je reçois plein de lettres de gens merveilleux qui déclarent leur amour." La créatrice de la Fondation Brigitte-Bardot a toutefois reconnu que sa nomination lui a fait "très plaisir".

Sans surprise, c'est Jean-Jacques Goldman qui se hisse en haut du classement pour la douzième fois de sa carrière. Derrière lui, Thomas Pesquet et Omar Sy complètent le podium.