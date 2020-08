Ce vendredi, Denis Brogniart, très affecté, a partagé la photo d’une personne qui lui était chère et qui vient de perdre la vie. Il s’agit de Dan, un homme qui a marqué l’équipe de l’émission Koh Lanta. "Il était notre fidèle conducteur depuis plusieurs années aux Fidji sur le tournage de Koh Lanta", a écrit Denis Brogniart sur Instagram. "Dan était un personnage à la voix grave qui m’accueillait toujours avec un grand sourire d’un joyeux Hi mister Denis! Il nous a quittés brutalement. On se chambrait en parlant tous les jours rugby! Pensées pour lui, pour sa famille. Très triste ce matin", a ajouté le présentateur.



De nombreux fans ont publié des messages de soutien suite à cette annonce. "Qu'il repose en paix.. Courage à sa famille et ses proches", a écrit un internaute.



