"Ils envisagent de se remettre ensemble": le retour du couple Bradley Coper et Irina Shayk ? (Photo)

Une seconde chance pour Bradley Cooper et Irina Shayk ? Il semblerait que la flamme brille à nouveau entre les deux célébrités. C'est du moins ce que de nombreuses rumeurs laissent entendre. Et elles semblent se dessiner de plus en plus: le mannequin de 36 ans à poster une photo du couple sur son compte Instagram.

En vacances au Bahamas, la jeune femme a immortalisé un moment de complicité avec son ex. Sur le cliché, on la voit poser son visage sur l'épaule de l'acteur. Un moment plein de douceur qui suffit à lancer des rumeurs de couple. Selon le média Page Six, une source proche de l'ex-couple aurait d’ailleurs confirmé les rumeurs. "Ces vacances étaient une vraie escapade familiale et ils envisagent de se remettre ensemble."

Etonnant, car en juillet dernier, ce même média avait pourtant rapporté que Bradley Cooper aurait retrouvé l'amour dans les bras d'une conseillère politique américaine. Une histoire déjà derrière lui puisque l'acteur de "A Star is Born" souhaiterait même un nouvel enfant avec Irina Shayk.

Un deuxième bébé ?

La source a aussi expliqué que les deux vedettes voudrait même un agrandir leur famille. "Ils n'ont pas eu de relation sérieuse avec quelqu'un d'autre et ils sont tous les deux dans l'idée d'avoir un enfant." Elle poursuit: "Bradley et Irina n'ont pas eu de relation sérieuse avec quelqu'un d'autre. Ils sont tous les deux dans l'idée d'avoir un enfant."

L'histoire de Bradley et Irina avait débuté en 2015. De cette union est née Léa en 2017. Le couple s'est séparé en 2019.