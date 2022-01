"Ils m'emmenaient partout": L'ÉMOUVANT hommage de Véronique à ses frères Grichka et Igor Bogdanoff

Les frères Bogdanoff se sont éteints il y a moins d'un mois, à une semaine d'écart. Leur mort a beaucoup fait réagir et les hommages se sont succédés. Cette semaine, c'est leur soeur Véronique qui leur a rendu hommage. Elle s'est confiée dans les colonnes du journal "La Dépêche du Bassin" sur le trio fraternel qu'ils formaient.

Moins d'un mois après la disparition de Grichka, le 28 décembre dernier, et de son frère, Igor Bogdanoff, le 3 janvier à 72 ans, leur petite soeur Véronique, 54 ans, leur a rendu hommage. Elle s'est confiée cette semaine dans les colonnes de "La Dépêche du Bassin" sur sa relation avec ses deux grands frères.

Elle explique à nos confrères que Grichka et Igor lui ont offert "un environnement sain et protégé" au moment le plus douloureux de sa vie à la perte de leur mère, alors qu'elle était âgée de tout juste 15 ans. "On s'est rapprochés de plus en plus en grandissant. Ils m'emmenaient partout, par exemple en petit avion depuis l'aérodrome de Nogaro, pour voler au-dessus de la mer, puisqu'ils étaient pilotes tous les deux (...) Je faisais des allers-retours à Paris. J'ai perdu ma mère à 15 ans. Les jumeaux m'ont dit : 'Viens à la maison'", détaille-t-elle.

Ils étaient si intemporels

Début janvier, elle s'était confiée au magazine Gala, détaillant à quel point ses frères Grichka et Igor l'avaient soutenue : "Ils ont veillé à me protéger. Ils m’emmenaient partout dans leurs fêtes, sur les plateaux de télévision. Ils ont encouragé ma passion pour l’écriture et mon attention pour les mots. Ils étaient des pédagogues nés", avait-elle confié à nos confrères.

Véronique a tenu à rendre hommage à ses frères, ces deux hommes à la "présence enveloppante, chacun à leur manière. Ils étaient si intemporels, si à part".

