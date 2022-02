"Ils m'ont ruiné": Loana se confie sur son "pire moment de télé"

Dans quelques semaines, les téléspectateurs de M6 pourront découvrir à l'écran le relooking de Loana dans la nouvelle saison de l'émission "Incroyables transformations", après sa longue descente aux enfers. Alors que la star de la téléréalité espérait retrouver sa confiance en elle, rien ne s'est déroulé comme prévu. Dans les colonnes du magazine Voici, Loana est revenue sur sa participation. "Ils m’ont ruinée! J’en ai pleuré toute la nuit. Une coiffeuse m’avait offert 2.000 euros d’extensions, j’avais les cheveux jusqu’en bas des fesses, blonds comme j’aime. Avec ma petite combinaison moulante, j’arrive le matin toute contente. Je leur ai dit qu’ils pouvaient toucher à tout sauf mes cheveux. On me l’avait promis", raconte-t-elle au média français. Une demande qui n'a pas été respecté par le coiffeur de l'émission, Nicolas Waldorf. "Je mets la tête en arrière pour qu’il coupe les pointes et je sens un ‘crac’. Je vois mes cheveux revenir en avant sur mes épaules et j’avais plus qu’une coupe au carré! Ils ont coupé 2.000 euros d’extensions", se lamente-t-elle.

Loana n'a pas pu retenir ses larmes en découvrant sa nouvelle coupe. "J’ai couru pleurer aux chiottes pendant trois quarts d’heure. Je lui ai dit que j’étais mal et il m’a dit qu’il me remettrait des cheveux et que ce serait la même longueur et couleur", déplore-t-elle. Alors qu'elle revient pour sa pose d'extensions, son relooking vire au cauchemar. "Ils m’ont mis des cheveux de merde. C’est tellement merdique que quand je me coiffe, la moitié part. Et mes cheveux étaient bruns! Ils m’ont dit qu’ils allaient faire un shampoing pour les éclaircir. Déjà, on me ment, et d’un seul coup, je regarde et je vois du brun très foncé. Je leur dis: ‘Je suis brune? Parce que ça, c’est le cauchemar de ma vie!’ Depuis l’âge de mes 17 ans, je suis blonde".

Au niveau vestimentaire, c'est aussi la douche froide pour la star de téléréalité. "J’avais un tailleur crème qui faisait trois fois ma taille. Vous voyez Casper le fantôme… Ou une meringue. Je faisais 15 kg de plus! J’étais informe", explique-t-elle. En se regardant dans le miroir, elle ne se reconnait pas du tout. "Je voyais ma bouche, mais je ne reconnaissais pas le reste. Il n’y avait plus de Loana du tout. Ma mère m’a dit que je faisais 15 ans et 15 kg de plus. Même elle ne m’a pas reconnue.” Elle conclut: “Ça a été mon pire cauchemar. C’est mon pire moment de télé! Ils ont tout foiré du début à la fin: stylisme, coiffure et maquillage. Rien n’allait".

Un discours qui est pourtant opposée à celui du coiffeur de l'émission. "J’avais les larmes aux yeux, je pense que toute la production avait les larmes aux yeux. J’ai revu la Loana de l’époque. On a tout donné et c’était magique", a-t-il confié dans l'émission chez Jordan de Télé-Loisirs ce mardi 15 février.